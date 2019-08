Antes de ficar solteiro, cada signo do zodíaco leva em conta alguns fatores motivam essa decisão. Confira o sinal de que cada signo do zodíaco quer ficar solteiro:

Áries

O ariano prefere ficar sozinho quando identifica dependência e sentimentos de rancor em seu relacionamento, especialmente porque ele sabe que seu signo tende a lidar com estes problemas usando a raiva.

Touro

O taurino deseja ficar solteiro quando suas expectativas caem por terra em um relacionamento e fazem com que ele já não confie tanto nas próprias decisões.

Gêmeos

O geminiano pode ficar confuso com maior facilidade do que outros signos. No entanto, quando ele começa a sentir muita insegurança sobre a relação é a hora que decide terminar.

Câncer

O canceriano decide dar um ponto final quando sente que o relacionamento está em um circulo vicioso e não tem expectativas de progredir.

Leão

O leonino decide ficar solteiro quando sente que o relacionamento está sugando a sua energia e entregando pouco de volta.

Virgem

O virginiano prefere terminar um relacionamento quando começa a comparar o parceiro com os outros e o encontra inferior.

Libra

O libriano pode querer terminar uma relação quando descobre que a outra pessoa não é tudo o que ela achava ou esperava.

Escorpião

O escorpiano prefere ficar sozinho quando já não sente que o outro se importa com a sua felicidade e amor.

Sagitário

O sagitariano considera um término quando já não sente que consegue se divertir e descobrir coisas novas ao lado do parceiro.

Capricórnio

O capricórnio decide ficar solteiro quando sente que é pressionado e recebe mais exigências do que amor do parceiro.

Aquário

O aquariano começa pensar em ficar solteiro quando sente que perdeu sua identidade por conta do relacionamento.

Peixes

O pisciano decide terminar um relacionamento quando começa a compará-lo com suas experiências anteriores e sente menos intensidade nos sentimentos.