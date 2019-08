O que cada signo do zodíaco precisa aprender em agosto

Agosto pode ser um mês de muito crescimento se cada signo conseguir aprender uma lição importante. Confira:

Áries

É hora de ter mais equilíbrio, especialmente do ego. Deixe a sua luz interior brilhar e transmita as vibrações positivas para as pessoas ao seu redor.

Touro

Aceite o crescimento e identifique onde você pode conseguir o que quer e merece. Aprenda a aproveitar as coisas simples com o máximo de prazer.

Gêmeos

Você tem um leque de opções, mas precisa definir qual é sua real intenção. Reflita antes de decidir seu caminho.

Câncer

É hora de deixar um conflito interno ou externo ir embora completamente! A reconciliação alivia seu coração e limpa sua energia para poder se renovar de verdade.

Virgem

A paciência deve ser seu presente para si e para os outros. Acalme seu coração e veja todas as suas conquistas; confie nas suas escolhas e garra para ser ainda melhor.

Libra

A inspiração e criatividade fará novos projetos voarem, mas você precisa ter sabedoria e ânimo para colocar tudo em prática. É hora de expor!

Escorpião

A energia de mudança é intensa. Não controle as situações para manter tudo na ordem que você já conhece, pois não funcionará. Lembre-se que vida nos guia e nos faz crescer.

Sagitário

Quando tudo parece ir devagar quase parando, é hora de refletir sobre a importância de dar uma pausa e refletir sobre onde você esteve, está e pretende ir. Analise as coisas de forma positiva.

Capricórnio

É hora de deixar a luz entrar e expressar ideias ou sentimentos com esperança. Não se reprima e não tema “remodelar” seu lado emocional para entrar em contato com suas emoções honestamente.

Aquário

É hora de aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Aprenda a ouvir a sua intuição para enxergar as riquezas guardadas no desconhecido.

Peixes

Não se force. Quando puder, deixe que a sua mente e corpo descansem para poder equilibrar especialmente a intensidade dos seus sentimentos.