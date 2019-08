Golpe pelo WhatsApp promete tratamento odontológico gratuito

O dfndr lab, laboratório especializado da PSafe, identificou um novo golpe pelo aplicativo WhatsApp que finge ser um programa social do governo para promover um suposto tratamento odontológico 100% gratuito à população.

Intitulado como “Brasil Sorridente”, o ataque já afetou 165 mil pessoas que receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso desde o mês de maio. Por dia, são registrados, pelo menos, 2000 novos acessos à fraude.

Ao tocar no link do golpe disseminado pelo aplicativo de mensagens, o usuário é incentivado a informar seu estado, cidade e tipo de tratamento que deseja realizar.

Depois, ele precisa fornecer dados pessoais – como nome completo, telefone e e-mail – além de compartilhar o link do ataque com mais 5 contatos do WhatsApp.

Por fim, o usuário é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionado a páginas falsas para visualizar anúncios fraudulentos.

“Neste ataque em especial, o hacker direciona o usuário para páginas com publicidades suspeitas e, a cada nova visualização, o cibercriminoso ganha mais dinheiro. A grande lucratividade do golpe para o hacker acaba explicando o porquê ele continua ativo desde o mês de maio”, comenta Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab.

