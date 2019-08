Battle Royale: Season 10 já está disponível para o game Fortnite

A nova temporada já está disponível para o game Fortnite. A Season 10 foi disponbilizada nesta quinta-feira no título battle royale.

Espalhando o caos. O novo conjunto Anarquia está na loja! pic.twitter.com/Sh47BSVGUj — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 1, 2019

Com ela, várias novidades foram liberadas para os jogadores do popular jogo. Confira trailer de lançamento:

The Zero Point is exploding. Get ready for #SeasonX dropping 8.1.2019. pic.twitter.com/11t14SC1eI — Fortnite (@FortniteGame) July 31, 2019

“Os tamanhos do Patch de lançamento da Temporada X serão maiores do que o normal em todas as plataformas. Vá pra ação assim que o download acabar”, revelou empresa.

A #TemporadaX chegou e com elas mudanças na Ilha! Dê uma olhada no Mapa e o que tem de novo. pic.twitter.com/ZW7nP3KZ9a — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 1, 2019

“Explore novos locais, pilote o novo veículo B.R.U.T.O e se ligue nas recompensas do Passe de Batalha da Temporada X”.

Saiba mais sobre as novidades no nosso blog: https://t.co/CcdfC5fGbc — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 1, 2019

“Com a chegada da #TemporadaX nós trocamos os Desafios Diários pelas Missões por Tempo Limitado”, revelou.

“Todo Desafio que antes requeria um Desafio Diário para ser completado pode ser feito agora com as Missões por Tempo Limitado.Isso inclui também os Desafios do Pacote Ruptura”.

Com a chegada da #TemporadaX nós trocamos os Desafios Diários pelas Missões por Tempo Limitado. Todo Desafio que antes requeria um Desafio Diário para ser completado pode ser feito agora com as Missões por Tempo Limitado. Isso inclui também os Desafios do Pacote Ruptura! pic.twitter.com/cqJ7zA3I05 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 1, 2019

Problemas na atualização

No Twitter, a desenvolvedora Epic Games também alertou: “Nós estamos cientes de alguns problemas que vocês podem acabar enfrentando no lançamento da Temporada X, todos eles estão listados no nosso Trello(em inglês)”.

Nós estamos cientes de alguns problemas que vocês podem acabar enfrentando no lançamento da Temporada X, todos eles estão listados no nosso Trello(em inglês):https://t.co/2UX4wxLLJh — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 1, 2019

