Converse lança linha 'sustentável', com tênis feitos a partir de garrafas PET

Febre no pé de crianças, jovens e adultos há décadas, a marca Converse decidiu inovar sua produção e lançar novos modelos que conversam com a urgência da preservação do meio ambiente. A dona dos famosos "All Star" acaba de por à venda a coleção "Renew" – feita com resíduos pós-consumo e pós-industriais, a partir de garrafas PET, tecidos recicláveis e algodão.

O primeiro modelo da coleção Converse Renew Canvas chega ao Brasil no final de julho em edição limitada. Para essa versão o clássico Chuck Taylor foi desenvolvido em poliéster 100% reciclado provenientes de garrafas plásticas usadas.

Já o Converse Renew Denim, desenvolvido internamente pelo processo de upcyling, chega até o fim de 2019, enquanto o Converse Renew Cotton, produzido através de um processo patenteado do algodão, em 2020.

Além do processo de confecção sustentável, a linha também traz seus tênis decorados com a frase "life's too short to waste" – algo como "a vida é curta demais para desperdiçar".

Os sapatos já podem ser encontrados em lojas como a Vírus, Ahlma, Cartel 011 e Your ID. Confira fotos dos modelos a seguir: