Servidor Avançado: Garena Free Fire realiza pré-cadastro de jogadores battle royale

O título Garena Free Fire contará com uma novidade muito em breve. O Servidor Avançado do game estará disponível no Brasil.

Com o recurso, jogadores battle royale poderão contribuir reportando bugs no popular título e problemas técnicos.

As informações foram revelas pela Garena nesta segunda-feira. No Instagram, ela divulgou detalhes da medida.

Para isso, jogadores devem realizar um pré-cadastro na plataforma. Em breve novas informações serão divulgadas pela empresa.

Reprodução/ Divulgação

“Quer ficar por dentro do que tá vindo pro Free Fire e de quebra ainda ter a chance de ganhar uns diamantes?”.

“Tudo que você tem que fazer é o seu pré-cadastro pro Servidor Avançado que tá vindo aí! Você terá a oportunidade de ajudar milhões de jogadores reportando bugs, e tornando o FF num jogo melhor”. Confira:

