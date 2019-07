PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de agosto

Foram divulgados nesta quarta-feira (31) os jogos gratuitos do mês de agosto do PS Plus (PlayStation Plus). Confira a lista:

WipEout Omega Collection

O game Wipeout Omega Collection traz a incrível velocidade e o combate da franquia de corridas anti-gravidade até o PS4.

“Corra contra o tempo e outros pilotos para chegar até o pódio, destravando dezenas de naves conforme passa pelas 26 pistas. A competição fica mais feroz online, com até oito jogadores se enfrentando em circuitos de alta velocidade”.

Quem busca mais emoção pode vivenciar o game, com todos os modos e pistas também para PlayStation VR.

Sniper Elite 4

"Infiltre o território inimigo e lute para eliminar as forças do Eixo da península Italiana. Explore ambientes enormes e variados como um agente secreto e elimine inimigos antes de conseguir detectar os alvos principais".

Use uma mistura de armadilhas, explosivos, ambientes hostis, combate e seu fiel rifle para aterrorizar as bases inimigas. O game também tem modos multiplayer competitivos para até 12 pessoas.

PlayStation Plus de julho.

Tanto WipEout Omega Collection quanto Sniper Elite 4 estarão disponíveis para baixar na PlayStation Store de 6 de agosto até 2 de setembro.

De acordo com o comunicado da Sony, ainda tem alguns dias para baixar os jogos PlayStation Plus de julho: “Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition” e “Horizon Chase Turbo”.

