Os signos que podem voltar a acreditar no amor em agosto

Agosto está prestes a começar e alguns signos do zodíaco podem voltar a acreditar em um sentimento muito importante: o amor. Confira se você está na lista:

Libra

Sonhos podem se tornar realidade em agosto e sua capacidade de acreditar no amor pode aumentar ou ressurgir graças a isso. Especialmente a partir do dia 15, os comprometidos e solteiros voltam a sentir conexões especiais a dois, curando a frieza que permaneceu durante um tempo.

O próximo mês pode ser de muita diversão e atrair novas pessoas ou oportunidades. No entanto, aqueles que vivem situações dolorosas no amor devem aceitar que precisam tomar a iniciativa de finalizar círculos de dependência ou relacionamentos sem química.

Câncer

Realizações na vida sexual podem aumentar sua satisfação em relacionamentos e a segurança em si mesmo e na forma em que se apresenta ao mundo trazem ainda mais possibilidades de conhecer novas pessoas. Os comprometidos devem deixar de perder tempo com discussões para aproveitar esta fase positivamente.

Este é um momento de cura, no qual carmas são deixados para trás para dar lugar a um novo início. Esta fase traz otimismo, mas será preciso ter a sabedoria de dar espaço para o amor tomar conta, sem deixar de respeitar o tempo do outro.

Peixes

Mesmo que a maior missão de agosto seja avaliar a si mesmo e a vida que tem escolhido, serão dias de se dar bem com as pessoas ao redor, inclusive quando o assunto é se destacar entre os demais. Tudo isso abre possibilidades no amor e traz um ar de descoberta aos relacionamentos.

Aqueles que sentem falta de alguém que não podem ter ou de um amor do passado, devem ver esta pessoa voltar e precisarão descansar para analisar de forma firme o que querem ou finalizar situações tóxicas.