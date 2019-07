Descubra se alguém está espionando suas mensagens por meio do WhatsApp Web

O WhatsApp Web, versão do aplicativo de mensagens para ser usado em um navegador de PC, tornou-se uma ferramenta inseparável.

No entanto, a desvantagem é que esta versão 'pode facilitar' que uma pessoa ‘espione’ suas conversas pessoais na plataforma.

Para entrar na versão Web, basta escanear o código QR fornecido pela página do aplicativo em seu celular. Então você verá todas os suas mensagens no computador e poderá usar normalmente.

Fique atento

Para evitar invasões, verifique a barra de notificação: todos os telefones mostram um símbolo quando o aplicativo está conectado a um computador.

Também verifique as sessões abertas: quando entramos na opção Web no app, podemos ver as sessões ativas.

Se você não se conectou recentemente, alguém pode ser acessado sua conta. Isso é um indicativo que você pode ter sofrido uma espionagem.

No mesmo espaço, podemos verificar mais dados das sessões que estão abertas. Com isso, você pode encerrar todas as atividades (impedido novos acessos) e se manter seguro.

REUTERS/Dado Ruvic

