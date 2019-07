Vitamina detox substitui o café da manhã: confira bebida que ajuda a emagrecer fornece muitos nutrientes

Segundo o sítio estrangeiro Modern Honey, a chia é uma ótima adição à vitamina porque fornece ômega3, uma gordura ótima par ao bom funcionamento do coração, cérebro e que pode ajudar a emagrecer.

O iogurte grego é rico em proteínas e é ótimo para elevar o conteúdo nutricional de qualquer vitamina. A banana é fundamental para estes tipos de batidos, pois agrega cremosidade e sabor à bebida.

Esta bebida pode ser tomada no café da manhã e fornece calorias suficientes para substituir a refeição. Um nutricionista, no entanto, deve ser consultado para que um plano alimentar seja elaborado de acordo com as suas necessidades e para que você alcance seus objetivos mais rapidamente.

Confira a receita da vitamina que ajuda a emagrecer

Ingredientes

Uma xícara de morangos

Meia xícara de abacaxi

Uma banana

Duas xícaras de suco de laranja

Meia xícara de iogurte grego

Uma colher de chá de chia ou linhaça

Gelo

Uma xícara de espinafre (opcional)

Preparação: junte tudo em um liquidificador e bata até que a mistura fique homogênea.