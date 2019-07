Sonda espacial OSIRIS-REx da NASA divulga imagem 'curiosa' do asteroide Bennu

A Sonda espacial OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) da NASA divulgou recentemente imagem 'curiosa' do asteroide Bennu.

O arquivo mostra uma porção do hemisfério sul de Bennu. Visíveis na imagem, estão o meridiano principal do asteróide (à direita) e uma cratera que pode conter material amostrável (centro).

A imagem foi tirada pela câmera MapCam da sonda OSIRIS-REx em abril deste ano. De acordo com a Agência Espacial Americana, ela estava a uma distância de 3,5 km.

Para escala, a rocha quadrada na borda superior esquerda da cratera tem 6,0 m de comprimento, o que é aproximadamente o comprimento de uma van de 15 passageiros.

Ainda de acordo com a instituição, é possível ver uma cratera dentro de outra cratera na superfície do asteroide.

LEIA MAIS: Astronauta da NASA registra fotos impressionantes da Terra desde o espaço

A imagem foi obtida durante o Flyby 7B da fase de Levantamento Detalhado da Missão. Confira o arquivo completo:

Haven’t shown you this crater yet. A crater inside of a crater. And I thought rocks on top of rocks were perplexing.

Image details: https://t.co/wiFum5yU9o pic.twitter.com/7FvfyGlqqR

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) July 9, 2019