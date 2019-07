Os signos do zodíaco que possuem muita afinidade sexual

Cada signo do zodíaco possui características determinantes e peculiares que podem influenciar até mesmo entre quatro paredes, aumentando ou diminuindo a afinidade sexual entre eles.

Confira as duplas do zodíaco com grande afinidade sexual:

Áries

O ariano adora um desafio e pessoas de atitude. Por isso, sua afinidade sexual com Capricórnio e Leão pode ser bastante alta, uma vez que ambos gostam de ser conquistados, mas também sabem a hora de atuar como caçadores.

Touro

O taurino possui muito apetite sexual, mas pode preferir se relacionar com pessoas que passam confiança. Por isso, ele possui uma afinidade especial com Virgem e Capricórnio, signos mais sérios que costumam se transformar entre quatro paredes.

Gêmeos

O geminiano não se apega facilmente e gosta da leveza da espontaneidade também na vida sexual. Por isso, sua afinidade com Libra e Aquário, signos que aproveitam o momento com muito desejo e são abertos a novas experiências, é bastante alto no sexo.

Câncer

O canceriano gosta de viver momentos intensos e íntimos no sexo, o que os leva a ter muita afinidade sexual com os signos de Escorpião e Peixes. Todos estes signos do elemento Água são apaixonados e gostam de experiências românticas mesmo no sexo casual.

Leão

O leonino possui afinidade sexual com aqueles que gostam de marcar presença e demonstram mente aberta para viver novas experiências: Áries e Aquário. Estes dois signos também podem se esforçar na conquista das pessoas que são regidas por Leão.

Virgem

O virginiano gosta de parceiros que demonstram sensualidade e não se contentam com pouco entre quatro paredes. Por isso, sua afinidade sexual com Touro e Escorpião é bastante intensa, uma vez que ambos são signos que levam a sexualidade a sério e tem muita disposição.

Libra

O libriano gosta de sedução e pode se entediar com parceiros mais convencionais ou que fazem muitas cobranças. Isso faz aumenta sua afinidade sexual com Gêmeos e Aquário, signos que podem inovar entre quatro paredes e não se apegam facilmente.

Escorpião

O escorpiano é um signo muito sexual, mas que também possui grande sensibilidade e emoções intensas. Por isso, os signos de Câncer e Peixes compreendem melhor sua forma apaixonada e intensa de viver as experiências sexuais.

Sagitário

A mente aberta e personalidade aventureira do sagitariano pode fazê-lo se interessar por todo tipo de pessoa. No entanto, Áries e Leão são os que mais possuem afinidades sexuais com este signo, devido as suas personalidades radiantes, sensuais e livres que além de tudo transmitem muita vitalidade entre quatro paredes.

Capricórnio

O capricorniano possui um lado sensual que aflora intensamente com estimulo intelectual ou sentimento. Por isso, os signos como Peixes e Escorpião, os atraem com sua mistura de profundidade, intensidade e sensibilidade.

Aquário

O aquariano ama a liberdade e originalidade das pessoas até mesmo no sexo. Desta forma, sua afinidade sexual pode ser muito intensa com os signos de Sagitário e Libra, cujas personalidades podem ser muito autênticas e possuem a mente aberta para experimentar e ensinar coisas novas.

Peixes

O pisciano também possui grande afinidade sexual com seus companheiros de água, Câncer e Escorpião, dois signos que buscam experiências íntimas e intensas, se entregando ao momento de coração e mente aberta.