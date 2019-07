Novo recurso será lançado pelo aplicativo WhatsApp em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp prepara uma super novidade para os usuários. A plataforma deve lançar um grande recurso muito em breve.

Será possível usar uma conta do aplicativo em muitos dispositivos, de acordo com o site especializado

WABetaInfo. Atualmente isso não é viável no app.

Segundo o site, a plataforma já trabalha para obter o código de verificação no aplicativo para o segundo telefone. Ele deve ficar pronto quando o app lançar o novo sistema multi-plataforma.

Como outra melhoria, a função também vai permitir usar o aplicativo de mensagens no ​​PC se o telefone não tiver conexão com internet.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019