Golpe oferta vaga de emprego falsa para roubar contas no Facebook

Uma nova modalidade de golpe promete vaga de emprego falsa com o intuito de roubar credenciais de acesso do Facebook. O link do ataque, ativo desde o mês de maio, já afetou mais de 300 mil pessoas.

O golpe circula exclusivamente pelo Facebook e tem se espalhado rapidamente pela rede social, de acordo com o dfndr lab, laboratório especializado da PSafe.

Pixabay

Segundo Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab, cibercriminosos estão utilizando lives (vídeos ao vivo) de pessoas famosas para publicar iscas com supostas promessas de emprego. Além disso, os hackers estão fazendo uso de propaganda incentivada – onde um valor é pago por cada postagem – para que a mensagem do golpe apareça a mais usuários do Facebook.

Ao tocar no link, o usuário é levado a uma página falsa, onde precisa informar seu e-mail e senha de cadastro no Facebook. Em seguida, ele é incentivado a copiar e colar um suposto código de segurança para autenticar seu acesso. Contudo, este código, na verdade, permite que o hacker se conecte à conta de Facebook da vítima por meio de outro dispositivo.

Por fim, o usuário é levado a uma página de premiação falsa, em que ofertado um suposto benefício para utilizar serviços de streaming grátis por um ano, como o Spotify e Netflix.

Para isso, ele precisa informar dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e número de celular. Mas, além de não ganhar o falso prêmio, a vítima também tem seus dados pessoais roubados por cibercriminosos. Para não cair em ataques como esse, o especialista deu três dicas essenciais para os usuários:

Tenha cuidado ao tocar em links compartilhados no Facebook. Sempre verifique as informações compartilhadas nos sites oficiais das empresas, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou até promessas de emprego.

Na dúvida, você pode checar se um link é seguro em ferramentas especializadas-

Mantenha um bom antivírus instalado no celular.

Com informações da PSafe

LEIA TAMBÉM: