Estrogênio pode ser uma das causas do desenvolvimento do autismo, diz pesquisa

Todas as futuras mamães deveriam levar em consideração o resultado de uma nova pesquisa ao se preparar para a vinda de uma nova cria.

Pesquisadores do Centro de Pesquisas sobre o Autismo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, descobriram que os níveis de estrogênio no útero podem desempenhar um papel fundamental no surgimento da doença.

Os cientistas acham que o hormônio afeta o crescimento cerebral dos fetos, mas atualmente não está claro se estes níveis elevados são oriundos da mãe, do bebê ou da placenta, explica o jornal Independent.

Estrógeno e o autismo

A equipe analisou o liquido amniótico de 98 mulheres tomadas da amostra do Banco Biológico da Dinamarca, que tem uma gama de mais de 100 mil gravidezes.

Os quatro estrógenos encontrados foram significativamente mais altos nos fetos que desenvolveram autismo, em comparação com os 177 fetos que não o fizeram.

Anteriormente, os cientistas pensavam que a testosterona estava relacionada com o autismo, mas esta nova pesquisa diz que o estrógeno tem um vinculo ainda mais forte.

“A descoberta respalda a ideia de que aumentos dos hormônios esteroides sexuais pré-natais é uma das possíveis causas do autismo”, disse o professo Simon Baron-Cohen, diretor do Centro responsável pela pesquisa.

“A genética é outra causa bem estabelecida, e os hormônios provavelmente interatuam com esses fatores e afetam o desenvolvimento cerebral na fase fetal”.

Segundo a publicação Molecular Psychiatry, a descoberta é importante porque o papel do estrógeno no autismo era apenas algo teórico.