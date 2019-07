Estes são os 10 próximos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha em novos recursos. Pelo menos 10 novidades devem ser liberadas em breve para os usuários. Confira:

iOS / Android

A plataforma trabalha para ativar uma atualização importante no iOS / Android. O app também deve liberar um pequeno redesenho na versão para o sistema da Apple.

A reformulação da interface não será exagerada, apenas alguns elementos serão reprojetados, conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo.

I've concluded that WhatsApp is collecting features to enable in a major iOS/Android update.

I'm very curious to know what else it will contain.. for example I know a <<small>> redesign on WhatsApp for iOS should happen for sure, and something else… — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Modo escuro

Com as novas modificações, o modo escuro (dark mode) também deve ser liberado. Os usuários da Apple receberão a novidade quando o iOS 13 estiver disponível para todos (setembro).

Yes, I meant a UI redesign on WhatsApp for iOS (I wasn't talking about the dark mode, but something else).

The UI redesign won't be exaggerated, only a few elements of the app will be redesigned with a new layout, in future. The dark mode will get that UI redesign too. https://t.co/pefzUDHjmV — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Aplicativo para iPad

Sobre o aplicativo para iPad, já divulgado anteriormente, ele está incluído em um projeto para uma grande atualização, revelou o site especializado.

Notificações por push

A plataforma trabalha para implementar a visualização de mensagens de voz em notificações por push. O recurso ainda não está disponível e será liberado em breve.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Recursos cruzados

Segundo o site, o app de mensagens planeja mais recursos cruzados entre o Instagram – WhatsApp – Facebook. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

Anúncios no app

Como já revelado anteriormente, o WhatsApp terá anúncios em breve. No entanto, segundo o site, os eles não serão 'invasivos'.

Os anúncios funcionarão exatamente como no Instagram, entre atualizações de status. Eles não serão agressivos e você poderá pular rapidamente para ver o próximo status.

What I can say is that advertisements on WhatsApp won't be invasive.

Ads will work exactly like in Instagram, so between status updates. Don't you use Status? No ads for you. And no ads between chats.

They won't be invasive and you can quickly skip them to see the next status. https://t.co/cj5yft5qh7 — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Transmissão ao vivo

A popular plataforma deve contar com o recurso de transmissão ao vivo. “O aplicativo suporta um recurso de streaming. Eles podem usar a mesma tecnologia para transmissão de vídeo”, explicou.

I think that it's possible to see a similar feature in future. WhatsApp supports a streaming feature (everyone can already use it when receiving undownloaded videos). They might use the same technology for video broadcasting. https://t.co/V9f3iLdkzm — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Edição de imagens

Foi relatado anteriormente um novo Quick Media Edit (Edição rápida de mídia), nas plataformas iOS e Android. Na versão beta 2.19.80.16, ele está disponível.

Mais dispositivos

A plataforma desenvolve um novo sistema para permitir usar a mesma conta do WhatsApp em mais dispositivos, ao mesmo tempo.

REUTERS

Usando o novo sistema multi-plataforma, ainda sem data para lançamento no app, significa que você poderá usar:

Sua conta principal do aplicativo no iPad (quando o aplicativo estiver disponível) sem desinstalar do seu iPhone.

A mesma conta do app em dispositivos iOS e Android.

No seu computador (sem a necessidade de uma conexão de Internet no seu telefone) usando o aplicativo UWP

A versão Web também poderá ser usada, por exemplo, quando você for utilizar outro PC diferente, conforme revelou o site.

Se você odeia manter seu telefone conectado à Internet (ou sua bateria acabou), você ainda poderá usar o aplicativo UWP no seu computador. Atualmente isso não é possível.

Status

Usuários do WhatsApp poderão ocultar atualizações de status totalmente, que já tinham silenciado anteriormente, muito em breve.

Um novo botão deve ser adicionado à seção. Em "Ocultar", os utilizadores poderão omitir as atualizações 'indesejadas'. Com a novidade, as atualizações de status já ocultadas, desapareceram completamente da plataforma de mensagens.

LEIA TAMBÉM: