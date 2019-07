Os signos do zodíaco que terão a vida amorosa mais afetada pela entrada de Vênus em Leão

De 27 de julho a 21 de agosto, Vênus, o planeta do amor, estará em Leão. Para muitos, esta fase já começa a se manifestar, trazendo alguns conflitos de ego, respostas honestas e especialmente mudanças na vida amorosa.

Confira os signos que sentirão este trânsito de forma mais intensa:

Touro

A vida pode parecer ocupada demais para ter tempo ao amor. No entanto, esta é uma fase de fazer limpezas e deixar as coisas mais agradáveis da forma que for possível, focando em sua casa, família e descanso.

Respeite seus momentos de solidão e fale sobre assuntos que precisam deixar de ser escondidos. Não tema se abrir sobre aquilo que sente remorso ou vergonha, especialmente se foi uma atitude cometida recentemente.

As energias começam a ficarem mais emocionantes entre 18 e 28 de agosto, quando o amor começa a florescer novamente e tomar conta dos seus pensamentos.

Escorpião

Esta fase o deixará mais focado na carreira do que em qualquer outra coisa. A temporada será agradável em termos de relacionamento no trabalho e fundamental para colher frutos no futuro, mas também deve acelerar tudo e deixá-lo muito ocupado.

Para os escorpianos comprometidos, a vontade de dar um passo no relacionamento e até iniciar uma família podem ser potencializadas, especialmente quando as coisas começaram a relaxar um pouco em 11 de agosto.

Tensões e brigas não ficam distantes, especialmente para aqueles que passaram por desentendimentos recentes na vida amorosa. Por isso, é preciso calma e empatia para lidar com todo tipo de conflito.

Aquário

Você não é o signo mais romântico, mas Vênus em Leão trará sensações intensas na sua vida amorosa. Para aqueles que estavam dando um tempo ao coração, esta fase pode pegar de surpresa e acabar deixando-os com pensamentos confusos, já que novos pretendentes podem aparecer.

Este é o momento de aceitar que o amor pode chegar e abraçar tudo aquilo que estiver agitando seu coração, colocando finais também em dramas que tiraram seu sossego ou o deixaram tristes por um bom tempo.

Enquanto muitos relacionamentos podem começar a prosperar e a reciprocidade chega para os que esperam, algumas respostas podem esclarecer situações da forma que esperávamos ou não. De todas as maneiras, chegou a hora de dar atenção ao amor.