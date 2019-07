Os signos do zodíaco que terão mais sorte na vida amorosa com a entrada de Vênus em Leão

De 27 de julho a 21 de agosto, Vênus, o planeta do amor, estará em Leão. No entanto, enquanto alguns signos do zodíaco sentirão os aspectos mais tensos estão desta fase, outros começarão a ver sua vida amorosa florescer de uma maneira muito positiva.

Confira se você está na lista:

Áries

Esta fase pode ser uma das mais positivas para o amor. A animação e otimismo que estavam fazendo falta podem chegar e trazer mais brilho para sua personalidade e vida como um todo. Com todos esses aspectos positivos em alta, as oportunidades crescem e pessoas muito especiais podem ser atraídas.

O amor dos casais podem se tornar mais ardente e os solteiros tem grande chance de se apaixonar. Em todos os casos, os relacionamentos com filhos podem melhorar e uma gravidez = pode acontecer. Aproveite bem os bons momentos

Leão

Momento de energia radiante e muita sorte. O amor poderá sentido com muito mais intensidade e algumas resoluções sobre emoções, sentimento e atração virão à tona para ajudá-lo a iniciar uma nova fase na vida amorosa.

Se você não se sentir animado e feliz, é provável que mudanças necessitem ser feitas o quanto antes. Pois desejos profundos e antigos do seu coração começam a ser realizados e é preciso estar pronto para recebê-los.

Este é um momento para viver novas experiências, conhecer pessoas e se tornar a melhor versão de você mesmo.

Sagitário

Grandes movimentos na sua vida amorosa e social estão por vir, atraindo novas pessoas que podem ser muito interessantes e até de lugares distantes. Sua capacidade de abraçar as oportunidades fica ainda mais intensa e seu caminho pode ser ampliado de maneira importante.

Viagens inesperadas podem surgir e a vontade de aproveitar cada momento trará intensidade aos acontecimentos. É uma ótima hora para aprender e se você está em um relacionamento será uma fase de crescimento para o casal. Mais do que nunca, deixe que a expansão de horizontes atinja você e quem está ao lado!