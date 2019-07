Os signos de personalidade forte que podem dar certo no amor

Alguns signos do zodíaco possuem uma personalidade forte e intensa, mas diferente do que muitos pensam essas características não os impedem de formar bons casais.

Confira quais são:

Touro e Escorpião

Apesar de ser teimosia pura, esta dupla pode ter um relacionamento duradouro e intenso. Ambos são signos bastante sexuais, mas também anseiam a estabilidade e lealdade em um relacionamento.

Este casal pode construir uma base sólida, na qual enquanto o escorpiano admira a persistência e resistência do outro, o taurino se deixa envolver profundamente pela intensidade e paixão do signo oposto.

A receita para que esta união dê ainda mais certo é lidar com os problemas em conjunto e sempre com muita calma, apostando na comunicação e respeitando a privacidade um do outro.

Câncer e Capricórnio

Os dois podem ser manipuladores e defenderem sua “razão” em excesso, mas suas diferenças emocionais e muitas outras características podem completar um ao outro. Mesmo que a pessoa de Câncer seja muito emocional, ela consegue “equilibrar” sua intensidade de sentimentos ao lado do capricorniano, que é mais pé no chão.

Na vida, estes dois signos costumam remar para o mesmo lado, visto que ambos gostam de liderar e lutam por seus objetivos com ambição. Além disso, os dois buscam relacionamentos estáveis e duradouros.

Este casal também é adaptável e instintivo, o que os ajuda a superar os problemas juntos e construir uma parceria forte, autossuficiente e que se torna ainda melhor quando o diálogo, empatia e responsabilidade emocional são trabalhados.

Leão e Aquário

Ambos são idealistas, ambiciosos e chamam a atenção com sua personalidade. Por isso, esse relacionamento pode dar bastante certo quando os dois possuem paixões em comum e compartilham suas realidades.

O leonino está sempre em movimento e busca se destacar, o que combina bastante com a forma de amar do aquariano, que pode desapegar rapidamente quando as coisas ficam monótonas.

Dessa forma, esta dupla está sempre tentando se conhecer, construindo um laço de companheirismo que aumenta ainda mais quando os dois se respeitam, dão atenção um ao outro e expressam o que sentem de forma honesta.