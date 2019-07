LATAM amplia em 16% o volume de voos no Rio Grande do Norte

A companhia LATAM revelou em comunicado que acaba de ampliar em 16% o volume de voos em Natal para aderir aos novos incentivos para redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação no Rio Grande do Norte.

Os novos voos serão operados a partir de 4 de agosto de 2019, ampliando de 80 para 93 voos a operação semanal da empresa na região.

“Os novos incentivos viabilizam os investimentos e fortalecem a competitividade do setor aéreo", afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

"É uma medida fundamental para o desenvolvimento sustentável da aviação no Rio Grande do Norte, contribuindo para seu desenvolvimento econômico, em especial o setor do turismo, indústria em que o Estado é uma das maiores referências do país", explicou. Confira as novas operações:

Natal – São Paulo (Guarulhos) – Natal: aumento de 40 para 50 voos semanais na rota a partir de 4 de agosto;

Natal – Rio de Janeiro (Galeão) – Natal: aumento de 10 para 12 voos semanais na rota, a partir de 4 de agosto;

Natal – Fortaleza – Natal: aumento de 16 para 17 voos semanais na rota, a partir de 4 de agosto.

Segundo a empresa, as passagens aéreas dos novos voos da LATAM já podem ser adquiridas em latam.com e demais canais de venda.

LEIA TAMBÉM: