Lancheira saudável: Veja opções caseiras e naturais para a volta às aulas

Acabou as férias, as crianças voltam para a escola e junto levam uma companheira inseparável: a lancheira. Montar um lanche saudável e gostoso é preocupação de muitos pais. A nutricionista funcional Karin Paciulo dá dicas de como fazer uma opção nutritiva para as crianças e avisa: “Quanto mais natural a alimentação, melhor”. Segundo Karin, os produtos industrializados para crianças são “cheios de açúcares e gorduras, o que faz com que elas ganhem peso.”

A nutricionista explica que o melhor é prezar por comidas feitas em casa, que contenham carboidratos complexos, proteínas e frutas. Os carboidratos complexos são encontrados em frutas, vegetais e farinhas integrais, melhor se forem orgânicas. “Você pode usar nas receitas farinhas que não sejam a de trigo, como aveia, linhaça, amêndoas.” Milho cozido e chips desidratados de legumes, como batata doce e mandioca, também são boas opções.

Já nas proteínas, deve-se evitar o uso de embutidos e prezar por alimentos frescos, como ovos, queijos frescos, iogurtes naturais e até petiscos de carnes assadas.

Quanto às frutas, o ideal é manter in natura e evitar os sucos. “A casca e o bagaço agregam em fibras na alimentação e o suco perde essa propriedade, além de que não é um bom hábito comer ingerindo líquidos.”

Karin ainda afirma que é possível encontrar lanches industrializados no mercado que são saudáveis, mas é importante ficar atento aos ingredientes descritos nas embalagens. “O primeiro ingrediente que aparece é o que mais tem no produto, então, é importante saber se o que se diz saudável realmente é.” E não se preocupe se seu filho não comer tudo, ”A ideia da lancheira não é lotar a criança de comida” diz Karin.

Cookies de cacau integral

Ingredientes

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo integral

1 xícara de açúcar mascavo

3/4 de xícara de óleo de coco

1 xícara de farinha de aveia

1/4 de xícara de água

1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

1 colher de sopa de cacau em pó

3 colheres de chocolate 50% cacau

50g de chocolate em gotas

Modo de preparo

Junte a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, o açúcar, o cacau em pó, o chocolate 50% cacau, o óleo de coco e uma pitada de sal em uma vasilha e misture com uma espátula. Vá colocando e misturando a água aos poucos e depois coloque o fermento. Depois, faça bolinhas com a massa, dê uma achatadinha nelas e coloque por cima as gotas de chocolate. Leve ao forno à 18O graus. Quando o biscoito estiver com um aspecto “quebradinho” e mais seco, está na hora de retirar do forno, o que deve ser entre 25 e 30 minutos.

divulgação

Nuggets caseiros

Ingredientes

500g de peito de frango moído

5 colheres de sopa aveia em flocos

2 ovos

1 colher de sopa de alho poró

Sal

Farinha de milho

Azeite para untar

Divulgação

Modo de preparo

Misture o frango, alho poró e sal até ficar homogêneo. Acrescente aveia em flocos, um dos ovos batidos e duas colheres de chá da farinha de milho e misture. Deixe a massa na geladeira para descansar por 15 minutos. Triture levemente a farinha de milho com as mãos. Molde os nuggets no tamanho que você desejar e passe-os no outro ovo já batido e depois na farinha de milho triturada. Coloque no forno em uma assadeira untada com azeite e deixe em fogo baixo por 25 minutos até dourar.

Espetinho de frutas com chocolate amargo

5 unidades de uvas verdes sem caroço

5 unidades de morango

½ manga

Palito de pirulito

de madeira

de madeira 30g de chocolate amargo (50% cacau) derretido em micro-ondas

Divulgação

Modo de preparo

Corte os chocolates em quadradinhos e coloque no microondas a cada 30 segundos para ir checando a textura e não queimar; lave a uva e o morango; corte a manga em pedaços. Coloque um morango, uma uva e um pedaço de manga em cada espetinho e depois passe no chocolate derretido. Leve para geladeira para endurecer.