Horóscopo semanal: As últimas previsões de julho para cada signo do zodíaco

Entramos nos últimos dias de julho e início de agosto com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Será uma semana de atraso no trabalho e de atualizar pagamentos. Você precisa gerenciar seu tempo para poder fazer tudo o que tem em mente.

Você pode receber uma oferta para um negócio e tudo sairá muito bem. Esta é uma fase de crescimento econômico, por isso não hesite em aproveitar as oportunidades que surgem. Na terça-feira você conhecerá pessoas importantes para sua vida.

Se você tem um parceiro, você fará uma viagem ou se permitirá viver um momento a dois para desfrutar do seu relacionamento. Esteja em contato com a sua intuição e peça ao seu anjo uma boa notícia para começar agosto da melhor forma na quinta-feira.

Seus números da sorte são 23, 10 e 87. Se está passando por uma tempo amoroso, lembre-se que a coisa mais importante é você e o amor verdadeiro virá a tempo. Um amigo convida você para uma festa e esta semana é a sua chance de mudar seu visual.

Touro

Você inicia o mês com boa sorte ao seu redor e começará a ver os resultados do seu negócio ou trabalho. Lembre-se de gerenciar suas despesas e começar a economizar para o futuro.

Seu signo é de Terra e isso faz com que você seja realista com tudo ao seu redor e não seja levado pelas fantasias, mas tente não ser tão exigente consigo mesmo e a vida será mais agradável. Seja paciente no amor, tudo vem no momento certo.

Você terá um golpe de sorte com os números 03, 22 e 18. Para esta quinta-feira, tenha pensamentos positivos para atrair a felicidade e a abundância durante o mês.

Cuide de doenças ou problemas no estômago com uma melhor alimentação e exercício. Serão dias para se lembrar de alguém que não está mais com você; lembre-se que é melhor pensar nos bons momentos em que você viveu.

Gêmeos

Semana de muitas energias, por isso tente se acalmar em situações de raiva no trabalho para evitar problemas. Saia para se divertir. Você receberá dinheiro extra por um negócio ou trabalho que você fez.

Tome cuidado com os comentários de um ex e se você tiver algo pendente para dizer tente comunicá-lo e evite mal-entendidos. Comece o mês acendendo pedindo proteção e relaxando. Roupas vermelhas irão ajudá-lo a atrair abundância.

Cuide de problemas estomacais. Continue crescendo no emprego e se você tiver um plano de negócios, faça isso, tudo sairá muito bem. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa. Viagens por motivos de trabalho ocorrem. Você terá sorte na quarta-feira com os números 03, 22 e 81.

Câncer

Você pensará no futuro. Seu signo está passando por um estágio de crescimento no emprego, por isso não perca as oportunidades que surgem de um negócio ou mudança de trabalho. Um amor do passado irá procurar por você, mas é preciso analisar bem a situação.

Tenha cuidado com doenças respiratórias. Você é convidado para uma festa ou uma viagem em família. Nesta segunda-feira você terá sorte com os números 00, 43 e 28.

Você vai comprar móveis para sua casa. Se você for comprometido, tente não brigar por situações que não importam; a base de qualquer relacionamento é a confiança.

Leão

Haverá alguns problemas no trabalho e é preciso evitar aumentar a tensão dos chefes ou colegas. Seu signo é de Fogo e isso o faz muito impulsivo; seja mais paciente e tolerante com as pessoas.

Cuide da alimentação para evitar problemas intestinais ou estomacais. Seu dia de sorte será a terça-feira com os números 03, 22 e 91. Você receberá um convite para uma viagem.

Seu signo gosta de estar em movimento e em contato com a natureza para ter energia e boas vibrações; nunca se esqueça disso. Para esta quinta-feira mentalize a prosperidade. Diga sim às mudanças positivas no trabalho. Cuide com atenção dos problemas financeiros.

Virgem

Você vai analisar uma mudança em seu trabalho. Seu signo muito responsável com suas obrigações, mas fica desanimado quando suas conquistas não são reconhecidas. Tente conversar com seu chefe para pedir um aumento ou uma promoção.

Se as coisas não saírem como esperado, pense em outras opções. Boa sorte para começar seu próprio negócio. Você recebe um convite para viajar com seus amigos.

Cuide de problemas de enxaqueca e tente liberar o estresse com exercícios ou alguma terapia. Sua sorte virá com os números 04, 33 e 71. Se você tiver problemas com seu parceiro, fale sobre isso, será a melhor maneira de resolver conflitos.

Se você é solteiro, virá um amor pelo signo de Sagitário ou Áries. Atualize alguns documentos pessoais e mantenha tudo em ordem.

Libra

Você começa a semana com uma boa energia para resolver seus problemas. Você terá boas notícias no trabalho e uma proposta de negócios que trará prosperidade e dinheiro. Cuide de problemas nos ossos.

Você faz algumas mudanças em casa para se sentir mais confortável e pode receber dinheiro por uma dívida do passado. Use roupas coloridas para atrair a abundância. Controle suas despesas e tenha um método para economizar e proteger seu dinheiro.

Você terá sorte com os números 80, 33, 21. Um novo amor do signo de Touro ou Capricórnio convida você a sair. Se você é comprometido, serão dias estáveis ​​com o seu parceiro. Organize seu tempo e cresça profissionalmente com novos cursos.

Escorpião

Você termina o mês renovando alguns aspectos da sua vida e decide deixar para trás amores ruins ou amizades que sugam sua energia. Feche todos os ciclos da sua vida que não o ajudam e verá que uma força energética positiva invadirá seus dias.

Você recebe uma proposta para ir a uma viagem e tudo pode ser muito positivo. Você terá sorte com os números 76, 01, 33. Para começar o mês tenha pensamentos otimistas e peça prosperidade.

Cuidado com fofocas em seu ambiente de trabalho e seja reservado com suas conquistas. Você precisa consertar algo ou faz uma compra. Um novo amor entrará em sua vida. Você vai lidar com papeladas. Investir na educação abrirá o caminho para novas oportunidades.

Sagitário

Serão dias de sucesso e uma proposta pode melhorar seu salário e condições de trabalho. Se você tem seu próprio negócio, é hora de pensar no futuro e em crescer.

Seja positivo e esforçado para atrair sorte todo o mês de agosto. Você recebe um convite para viajar com seus amigos. Seja reservado com seus assuntos pessoais para evitar más energias.Você terá sorte com os números 05, 44 e 21.

Você vai fazer irá lidar com papéis e documentos. Não procure por um amor do passado e conheça outras pessoas. Você decide fazer uma reforma de vida e pode seguir novos caminhos. Organize pagamentos.

Capricórnio

Você terá muito trabalho e assuntos pendentes. Lembre-se de se concentrar nas coisas que você tem que fazer. Serão dias de alguns problemas em questão de dinheiro, por isso tente administrar tempo e renda para fazer pagamentos em dia.

Você deve se concentrar no que deseja para sua vida profissional e como pode crescer. Você fará uma viagem com seus amigos. Se você é solteiro, terá dias de novos amores.

A mente é muito poderosa e você sempre atrairá o que pensa; tente ter pensamentos positivos e eles serão realizados. Para começar o mês, mentalize a prosperidade. Você terá sorte com os números 90, 30 e 21.

Seja honesto com as pessoas ao seu redor e diga a verdade para enfrentar as situações que surgem. Você finaliza uma questão legal e o procuram de um emprego anterior.

Aquário

Haverá muitos movimentos em seu trabalho e vida de pessoal. Tente se concentrar nas atividades que fará e tudo ficará bem.

Lembre-se que o seu signo gosta do mar e da natureza, então não perca a oportunidade de estar nesses lugares e aproveitar a vida. Cuide melhor da saúde do seu corpo. Um amigo irá convidá-lo para um casamento.

Deixe esse amor no passado que não é para você e se concentre em conhecer pessoas compatíveis. Um amor Áries ou Gêmeos será compatível com você. A sorte chegará nesta terça-feira com os números 02, 14 e 15. Não seja tão intenso com problemas de trabalho.

Peixes

Você receberá uma boa notícia na vida financeira ou profissional. Você resolve questões de estudo ou fará alguns pagamentos atrasados. Nesta quarta-feira você terá sorte com os números 07, 66, 08.

Para este primeiro de agosto, peça ao seu anjo para ajudá-lo a ter prosperidade. Você recebe um convite de um novo amor do signo de Capricórnio ou Virgem que será muito compatível com você.

Se você tem um parceiro, será uma semana de estabilidade e planos futuros. É hora de começar a fazer exercícios. Você pode receber um convite para um evento religioso.