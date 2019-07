Novo golpe no WhatsApp promete 13º salário para beneficiários do Bolsa Família

Um novo golpe pelo WhatsApp promete liberar 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família. A fraude foi identificada pelo dfndr lab, laboratório especializado da PSafe.

Em apenas sete dias, 180 mil pessoas receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso. Por hora, são registrados, pelo menos, 1000 novos acessos à fraude.

Como funciona

Ao tocar no link do golpe disseminado pelo WhatsApp, o usuário é incentivado a responder uma breve pesquisa e a fornecer dados pessoais – como nome completo e endereço. Posteriormente, ele precisa compartilhar o link malicioso com seus contatos ou grupos do mensageiro para ter acesso ao suposto benefício.

Por fim, a vítima é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionado a páginas falsas para fazer downloads de apps infectados com vírus.

“Não é a primeira vez que cibercriminosos utilizam um programa do governo como temática de golpe. Geralmente, esse tipo de tema tem bastante apelo da população, o que facilita na viralização do link malicioso”, comenta Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab.

“Além disso, a vantagem de solicitar permissão para enviar novos golpes é que o hacker passa a ter um canal direto de comunicação com vítima, onde não precisará mais se preocupar em mandar links via e-mails, SMS, redes sociais ou mensageiros. A mensagem do cibercriminoso aparecerá diretamente na tela de notificações do celular, bastando um toque para a vítima abrir o ataque”.

Como se proteger de golpes no WhatsApp

Para não cair em ataques como esse no aplicativo, o especialista deu três dicas essenciais para os usuários:

Tenha cuidado ao tocar em links compartilhados no WhatsApp. Sempre verifique as informações compartilhadas nos sites oficiais das empresas, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou até promessas de emprego.

Na dúvida, você pode checar se um link é seguro.

Mantenha um bom antivírus instalado no celular.

Com informações da PSafe

