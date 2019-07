Epic Games divulga detalhes sobre bug e revela novidade para o jogo Fortnite

Um novo bug afeta jogadores no game Fortnite. No Twitter, a desenvolvedora Epic Games revelou detalhes do problema técnico.

A informação foi compartilhada pela empresa nesta segunda-feira. Ela ainda explicou que já trabalha em uma solução.

“Nós estamos cientes de um problema com o desafio da Prorrogação de ficar entre as melhores 15 Duplas ou Esquadrões”.

“Ele não estava dando as recompensas que deveria. Assim que possível nós iremos soltar a solução”, orientou. Veja postagem:

Novidade

Uma postagem da desenvolvedora nesta segunda-feira também causou suspense entre os jogadores na rede social.

“Relembre o Passado. 01/08/2019”, compartilhou. No entanto, não foram divulgados demais detalhes da possível novidade. Confira:

