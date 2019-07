Deficiência de vitamina B12 pode estar ligada à redução do volume cerebral e pioras cognitivas, diz pesquisa

Um estudo encontrou uma ligação entre a deficiência de Vitamina B12 e um menor volume cerebral em fases avançadas da vida.

Segundo a pesquisa, a deficiência de B12 demora a produzir resultados que podem ser percebidos pouco mais de cinco anos depois.

Desenvolvida no Centro Médico da Universidade de Rush, os pesquisadores mediram os níveis sanguíneos da vitamina e de outros marcadores em mais de 121 pessoas.

Todas elas passaram por testes cognitivos, e, quatros anos e meio depois, tiverem os cérebros escaneados em máquinas de Ressonância magnética e medidos de acordo com volume e presença de outros tipos de lesões.

De acordo com a pesquisadora-chefe, Christine C. Tangney, pessoas que apresentaram quatro marcadores ligados à deficiência de vitamina B12 pontuaram pior em testes cognitivos e mostraram redução do volume cerebral.

Em entrevista para o jornal britânico Express, Tangney diz que em pessoas idosas é difícil identificar a deficiência em vitamina B12 somente pelo teste de sangue.

A cientista finaliza dizendo que “os resultados da pesquisa demonstram que uma baixa ingesta de vitamina B12 pode indicar risco potencial para atrofia cerebral e possíveis doenças cognitivas na terceira idade”.