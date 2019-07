Cientistas da NASA descobrem três novos planetas fora do Sistema Solar

O Satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da Agência Espacial Americana (NASA) descobriu recentemente três novos planetas em órbita de uma estrela próxima.

Um artigo descrevendo a descoberta foi publicado na revista especializada Nature Astronomy nesta segunda-feira (29). O novo trio está no sistema que recebeu o nome "TOI-2070".

"Este sistema é exatamente o que o TESS foi projetado para encontrar – planetas pequenos e temperados que passam ou transitam em frente a uma estrela hospedeira inativa, sem atividade estelar excessiva, como chamas", disse o pesquisador Maximilian Günther.

“Esta estrela é calma e muito próxima de nós e, portanto, muito mais brilhante do que as estrelas hospedeiras de sistemas comparáveis”.

