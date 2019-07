Tecnologia: Novo Samsung Galaxy Note 10 deve ser lançado em duas versões

A empresa sul-coreana Samsung deve oferecer duas variantes do novo Galaxy Note 10: Versão Plus e "normal".

Apesar da semelhança, os dois modelos devem ser marcados por algumas diferenças, de acordo com o portal especializado Fayerwayer.

Eles são semelhantes em design, mas o modelo Plus tem uma "quarta câmera”, segundo as informações vazadas.

Além disso, a tela normal é de 6,3 polegadas Full HD, enquanto o outro é de 6,8 polegadas Quad HD. O Plus teria bateria de 4200 mAh e o modelo menor 3500 mAh.

Ambos teriam 256 GB de armazenamento de base, mas somente no modelo Plus seria expansível via cartão microSD.

Mesmo assim, ambos os telefones têm o processador Qualcomm Snapdragon 855+ ou Exynos 9825, dependendo do país. A apresentação oficial deve ocorrer em 7 de agosto em Nova York.

