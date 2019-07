4 alimentos ricos em vitamina D; o que comer se é difícil tomar sol?

Muitos especialistas levantam alertas sobre o consumo da Vitamina D. Tomar sol por 15 minutos por dia é o necessário para adquirir a recomendação diária. Claro, que isso tem a ver com a cor da pele.

Segundo o Podcast, Regenera, tons de pele mais escuros precisam até de uma hora de exposição. Isso acontece, pois seres humanos que viviam em zonas mais frias e nubladas necessitavam de uma vantagem evolucionária para absorver os poucos raios de sol que o ambiente proporcionara.

O sol ainda é a melhor e mais democrática fonte da vitamina, no entanto, para quem não consegue tomar sol diariamente, alguns alimentos podem ajudar a atingir os limites recomendados.

Salmão

É um peixe gorduroso popular e ótima fonte de vitamina D

Segundo a base de dados de composição de alimentos da USDA (a Anvisa americana), um porção de 100 gramas de salmão contém entre 361 e 685 UI de Vitamina D.

Em média um salmão selvagem contém 988 UI, o 165% da RDI. Alguns estudos encontraram níveis maiores. No entanto o salmão de cultivo contém apenas 25% dessa quantidade.

Arenques e sardinhas

O Arenque é um peixe que se come em todo mundo. Pode ser servido cru, enlatado, defumado ou como escabeche. Este pequeno peixe é também uma das melhores fontes de vitamina D.

O arenque fresco contém 1,628 UI por porção de 100 gramas. O que é quase três vezes mais que a recomendação diária. As sardinhas também só ótimas fontes, com uma porção contendo 45% do necessário diário.

Óleo de fígado de bacalhau

Reprodução/ Pixabay

O óleo de fígado bacalhau é um suplemento popular. Se você sofre para comer peixe, tomar capsula de óleo de fígado de bacalhau pode ser ótimo para obter certos nutrientes que não estão disponíveis em outras fontes.

Um colher de chá, de cerca de 5ml, contém 450 UI. É um suplemento interessantíssimo para ser consumido em qualquer fase da vida., segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Atum enlatado

Muitos desfrutam o atum em conserva devido ao sabor já que os métodos de armazenamento fáceis. Também pode ser mais barato que comprar peixe fresco.

O atum enlatado contém até 236 UI de vitamina D em 100 gramas. Além disso, é uma ótima fonte de niacina e vitamina K.