Os homens do zodíaco que não nasceram para relacionamentos sérios

Alguns homens do zodíaco são bem complicados quando o assunto é relacionamento. Isso acontece especialmente porque eles possuem atitudes que tornam a conquista e a convivência uma tarefa difícil.

Confira aqueles signos que não nasceram para relacionamentos sérios:

Áries

Áries é aventureiro e competitivo, o que faz com que ele caia no erro de achar que o parceiro(a) deve “manter seu interesse” se reinventando a todo o momento. Ao mesmo tempo, eles exigem ser a prioridade e se sentem inseguros quando não recebem toda a atenção.

Libra

Encanta e pode conquistar as pessoas facilmente, mas seu lado emocional frágil e a vontade de agradar todo mundo faz com que ele não seja tão confiável assim. Geralmente, colocam bastante resistência em dar um passo mais concreto na relação, mas não são sinceros com o outro.

Aquário

O aquariano idealiza o relacionamento e a pessoa com tanta perfeição que acaba colocando uma barreira ao seu redor, não deixando ser conquistado. As expectativas irreais não são seus únicos problemas, eles também possuem dificuldades de falar sobre os seus sentimentos.

Virgem

O virginiano é um perfeccionista que pode exercer uma forte manipulação quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Ele dificilmente entende e respeita que o outro tem todo o direito viver sua vida de uma forma bem diferente da que ele acha correta.

Gêmeos

Gêmeos é um parceiro leal e que ama de verdade, mas ele quase sempre está mentalmente desapegado, podendo ser apontado como o “desnaturado” da relação. Se você acha que atenção, demonstrações de afeto e fazer o relacionamento funcionar a longo prazo é uma missão de ambos os lados, talvez o geminiano não seja uma boa opção.