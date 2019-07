Aquilo que cada signo do zodíaco não quer que você saiba

Todo signo do zodíaco tem um lado um pouco sombrio que precisa esconder das pessoas para não se complicar. Confira qual é o seu:

Áries

O ariano gosta de ser apontado como uma pessoa honesta e que gosta de dizer o que pensa. O que ele não quer que os outros saibam é que também sabe mentir e muito bem por sinal, indo até as últimas consequências quando deseja esconder algo.

Touro

Apesar de ser reconhecido como um signo leal e persistente, o taurino não tem medo de “roubar” o que acha que é seu por direito e pode colocar seus interesses em primeiro lugar.

Gêmeos

O geminiano é um bom comunicador e pode usar as melhores palavras para desculpar com alguém, no entanto ele nem sempre se sente realmente culpado e arrependido por seus erros.

Câncer

O canceriano é mestre em cuidar dos outros, mas ele não quer que as pessoas descubram seu lado manipulador, que pode inclusive chantagear os outros emocionalmente usando a proteção como desculpa.

Leão

Apesar de ser generoso, o leonino possui um lado que justifica sempre seus erros e pode culpar as outras pessoas por ações que dependeram apenas dele.

Virgem

A personalidade séria e responsável do virginiano é capaz de sentir uma raiva intensa e ser vingativo com pessoas que fizeram o mal.

Libra

O libriano não gosta de tomar partido e, por isso, parece não julgar. No entanto, isso faz com que ele pense apenas no próprio benefício e passe a perna nos outros em diversas situações.

Escorpião

O escorpiano faz questão de guardar seus mistérios, mas ele não está nem um pouco interessado em respeitar o silêncio do outro, querendo sempre saber de tudo para se sentir no controle.

Sagitário

O sagitariano pode ser alguém de muitos amigos e divertido, mas ele não costuma priorizar as pessoas em sua vida e nem sempre é possível contar com ele.

Capricórnio

O capricorniano parece muito estável, mas ele pode tirar pessoas da sua vida com muita facilidade.

Aquário

O aquariano é idealista e luta por aquilo que acredita, mas quando decide fazer suas escolhas não se preocupa em machucar ou prejudicar os outros.

Peixes

O pisciano é muito apaixonado e intenso, mas também pode ser bastante infiel ao buscar constantemente a “história de amor” que mudará sua vida.