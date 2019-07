Os signos que ficam mais feridos com a falta de reciprocidade no relacionamento

Um relacionamento deve ser sustentado por ambos os lados, mas quando os problemas de reciprocidade surgem, alguns signos do zodíaco costumam ficar mais feridos do que outros.

Confira:

Leão

O leonino é egocêntrico por natureza e se sente profundamente ferido quando as pessoas não se comprometem tanto como ele. Este signo se magoa facilmente e espera muito do outro, pois dedica lealdade sem medida. Ele tenta viver tudo intensamente até o fim, mas sabe bem quando deve se retirar.

Sagitário

O sagitariano é idealista e tem grandes expectativas em seus relacionamentos. Por isso, ele fica muito ferido e pode recuar ao sentir que deveria encontrar alguém melhor e mais entregue. Ele pode esperar mudanças, mas quando se sente defraudado tende a seguir em frente rápido.

Capricórnio

O capricorniano costuma guardar ressentimentos e nem sempre perdoa verdadeiramente os erros do parceiro, especialmente a falta de consideração. Ele pode dar chances e tempo para as coisas se resolverem, mas irá dar um basta quando sentir que recebe muito menos do que merece e isso não irá mudar.