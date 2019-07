The Drop: Novos jogos que chegarão para PlayStation em 30 de julho

Novos jogos chegarão para PlayStation em 30 de julho. São pelo menos 10 títulos no console. Confira a lista completa:

Bear With Me: The Lost Robots – PS4 — Digital (Disponível em 31/7)

“A aventura episódica noir estilo ‘point-and-click’ está de volta com Bear With Me! Apresentando Bear With Me: The Lost Robots — um novo capítulo com Flint, o irmão de Amber e o ótimo detetive Ted E. Bear”.

The Blackout Club: PlayStation 4 — Digital

“The Blackout Club é um game co-op em primeira pessoa, focado em um grupo do amigos adolescentes que investigam um terrível segredo acobertado por sua pequena cidade".

"Toda noite, todos na cidade se tornam sonâmbulos. De manhã, acordam sem memória do que aconteceu ou de onde estão”.

The Church in the Darkness: PS4 — Digital (Disponível em 2/8)

“O ano é 1977. Seu sobrinho se juntou à um culto religioso e se mudou com eles para a selva Sul Americana para fundar Freedom Town. Cabe à você se infiltrar na comunidade e decidir se precisa salvá-lo. Trata-se de uma utopia socialista, uma prisão opressora ou pior”.

Forager: PS4 — Digital

“Forager é um game em 2D de mundo aberto inspirado pelos seus jogos favoritos de exploração e criação de itens. Pequena de início, melhore sua base, habilidades e grupo de amigos (e inimigos!) ew construa seu futuro como quiser”.

Labyrinth Life: PS4 — Digital (Disponível em 1/8)

“Roguelike x Relaxamento! Relaxe no mais novo título da série Omega Labyrinth! Aventure-se por um calabouço com salas e itens diferentes sempre que entrar. PLante flores, reconstrua a academia e mais. Uma vida super sossegada”.

Madden NFL 20: PlayStation 4 — Digital (Disponível em 2/8)

“Seja o rosto da nova franquia NFL, onde as suas decisões importam em sua jornada para se tornar um Superstar da NFL. Crie seu próprio QUarterback na faculdade. As National Championship Playoffs e a NFL se juntam na NFL Draft”.

New Star Manager: PS4 — Digital

“Este é um game de gerenciamento de futebol como nunca viu – Seja mais que um mero jogador, seja o cérebro, o coração e os braços de um novo Clube de Futebol. Seja o Gerente”.

“Controle um clube com problemas que precisa de suas habilidades e instinto e destrave o potencial da equipe em seu caminho até o topo”.

Solo: Islands of the Heart PS4 — Digital

“O amor é universal, mas cada um de nós o vivencia de maneira diferente. Solo — Islands of the Heart explora o tema do amor de maneira introspectiva, deixando os jogadores identificarem e refletirem em suas próprias experiências”.

Super Wiloo Demake: PlayStation 4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

“Wiloo e Agatha precisam salvar seu cãozinho das garras do Dr. ETvaldo! Roel, voe, salte e atire em várias fases de plataforma usando power-ups diferentes para chegar ao final de cada uma. COnseguirá derrotar os cinco chefes e salvar seu melhor amigo”.

The Tower of Beatrice: PS4, Vita — Digital (Disponível em 31/7)

“A vida de um ladrão não é fácil: sempre se escondendo nas sombras, trapaceando clientes, apanhando de armadilhas… Trabalhando em um contrato para um cliente misterioso, deverá infiltrar a torre da poderosa maga Beatrice, roubar seu Livro de Receitas, e sair com vida”.

