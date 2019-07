Mansão de Dolce e Gabbana na ilha de Stromboli está à venda

Com vista panorâmica do mar, 300 metros quadrados de terraços rodeados por jardins e sete suítes, a elegante mansão de verão dos estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana, na ilha de Stromboli, no sul da Itália, foi colocada à venda. A propriedade, cuja venda foi confiada exclusivamente à agência imobiliária Lionard Luxury Real Estate, conta com a fusão de três casas típicas e segue a tendência da costa recortada de rochas vulcânicas. O valor do imóvel ainda é um mistério e será informado apenas para clientes em potencial. A "vila" está localizada em uma das mais belas e selvagens das sete ilhas do arquipélago das Eólias, na Sicília, que se tornou famosa na década de 1950, quando o diretor Roberto Rossellini lançou o filme "Stromboli". A mansão só pode ser acessada por barco ou helicóptero e, além de ser sinônimo de tranquilidade, tem uma vista deslumbrante da ilhota de Strombolicchio, em frente ao vulcão Stromboli.

Comprada pelos designers nos anos 1990, a residência já foi palco de grandes festas e recebeu diversas estrelas internacionais. Os terraços são cercados por jardins, com plantas típicas do Mediterrâneo, permitindo assim um contato direto com a natureza. No total, a propriedade se estende por mais de 500 metros quadrados, dos quais 235 metros são distribuídos em sete suítes, cada uma de uma cor diferente.

Caracterizada externamente pelo rigor das linhas arquitetônicas e pela pintura totalmente branca, em contraste com as rochas vulcânicas e o azul do mar, a vila foi reformada e mobiliada de acordo com o estilo das peças de Dolce & Gabbana.

O amor incondicional que os dois designers têm pela Sicília é conhecido, principalmente por ser a terra natal de Dolce.

Inclusive, a ilha é considerada uma fonte constante e essencial de inspiração para suas coleções. Além disso, foi no cenário extraordinário de Stromboli, que, em 2014, os vencedores do Oscar Paolo Sorrentino e Paolo Virzì gravaram um comercial com o ator Colin Farrell para um perfume da grife D&G.