Aplicativo WhatsApp prepara grande novidade que deve surpreender usuários da plataforma

O Aplicativo de mensagens WhatsApp prepara uma grande novidade que deve surpreender usuários da popular plataforma.

E alguns detalhes sobre o novo recurso já foram divulgados, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

A plataforma desenvolve um novo sistema para permitir usar a mesma conta do WhatsApp em mais dispositivos, ao mesmo tempo.

Usando o novo sistema multi-plataforma, ainda sem data para lançamento no app, significa que você poderá usar:

A versão Web também poderá ser usada, por exemplo, quando você for utilizar outro PC diferente, conforme revelou o site.

Se você odeia manter seu telefone conectado à Internet (ou sua bateria acabou), você ainda poderá usar o aplicativo UWP no seu computador. Atualmente isso não é possível.

As mensagens ainda devem ser salvas no seu telefone, mas provavelmente sincronizadas. Com o novo sistema, o aplicativo também vai aprimorar sua criptografia de ponta a ponta.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.80.16: what's new?

'Save Profile Picture' 3D Touch shortcut removed (after my post 😅), 'Quick Edit Media' enabled, 'Pinned Alert for issues'.https://t.co/XeXn67YI8y

News for WhatsApp Business for iOS too, including a rumor: multi platform system!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019