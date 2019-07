Youtuber de 6 anos compra mansão na Coreia do Sul por R$ 30 milhões

Enquanto muitos ainda sonham com a casa própria, uma youtuber sul-coreana de apenas 6 anos comprou uma mansão em Seul por um valor equivalente a R$ 30 milhões.

Boram tem duas contas no YouTube: uma para análise de brinquedos, com 13,6 milhões de inscritos, e outra com temáticas diversas, com 17,6 milhões.

O casarão de cinco andares fica na área de Gangnam e foi adquirida em nome da Boram Family, empresa criada para administrar a carreira e os bens da menina. É mole?