Ainda dá tempo de se preparar a 100 dias do ENEM? Confira dicas

A partir desta sexta-feira (26), restam apenas 100 dias até o início das aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2019, a prova será dividida em dois dias, entre 3 e 10 de novembro. O momento é de tensão – para quem passou os últimos meses mergulhado nos livros, e ainda mais para quem nem percebeu o tempo passar.

LEIA MAIS:

Sarampo em São Paulo: mais de 700 mil pessoas se vacinaram desde o início da campanha

Masp funciona até meia-noite no último fim de semana com mostra de Tarsila do Amaral

No entanto, é importante não ceder à pressão. O Anglo Vestibulares, que ajuda a preparar estudantes para esta época complicada desde 1950, forneceu dicas valiosas para não deixar a peteca cair, ou compensar o tempo perdido, nestes próximos 100 dias.

“É hora de aprofundar o conhecimento nos seus pontos fortes, correr atrás das matérias nas quais tem mais dificuldade e focar na otimização da rotina de estudos”, afirma Daniel Perry, diretor do Anglo Vestibulares. O especialista destaca seis dicas para o estudante não perder o ritmo e chegar no dia de prova preparado.

Organize-se!

A principal estratégia para ter um bom resultado no Exame é manter a organização e disciplina. O aluno deve criar um planejamento de estudos compatível com a sua rotina e definir muito bem seus horários. Se estiver em curso pré-vestibular, por exemplo, é essencial ter, pelo menos, mais quatro horas diárias de estudo além do tempo de aula. “Esse período deve ser voltado para a resolução de exercícios, aprofundamento em questões teóricas e leitura, consolidando o que foi visto em sala”, afirma o diretor Daniel Perry.

Desafie-se!

Segundo Perry, ainda dá tempo de aprender. Portanto, o estudante pode e deve dedicar seu tempo a resolução de exercícios de maior dificuldade e que exijam um conhecimento mais aprofundados de determinada disciplina. O mesmo vale para matérias em que o candidato tem dificuldade. “Nesse período, é importante que ele identifique seus pontos fracos e busque sanar as dúvidas para que futuramente possa focar apenas na revisão de conteúdos”, completa o especialista.

Atenção à redação

“Redação é treino”, afirma Perry. Para ter um bom resultado nessa parte do exame, o ideal é que o estudante faça, no mínimo, uma redação por semana. Além disso, também é válido realizar leituras mais aprofundadas sobre o que acontece no mundo de ordem política, social e cultural. Esses conteúdos podem ser cobrados nas questões, mas também podem servir de repertório para o seu texto.

Simule!

Simular as condições que serão impostas durante o Enem também é uma boa maneira de aproveitar esses próximos meses. Separe alguns domingos, pegue seu relógio e provas antigas. Nada de consultar o material ou fazer pausas muito longas. “O foco aqui é perceber o que funciona ou não para cada estudante. Ter uma percepção maior do tempo que ele efetivamente terá para cada questão, será essencial para conquistar um bom resultado”, afirma o diretor.

Pesquise!

É importante que o candidato entenda como funciona o curso no qual deseja ingressar em cada instituição. Dependendo da universidade, os pesos das áreas podem mudar e isso altera toda a estratégia de prova do estudante e quais temas devem receber mais atenção.

Cuide-se!

Para impulsionar a rotina de estudos, é fundamental que a sua saúde esteja em dia. É importante dormir regularmente, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e hobbies. Tentar conciliar tudo isso com o planejamento fará toda a diferença no resultado do exame.