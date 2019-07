Os signos que são mestres em guardar segredos sobre si mesmos

Alguns signos podem até ser muito honestos com o que sentem, mas optam por manter os sentimentos ou segredos guardados apenas dentro de si.

Confira se você está nesta lista:

Câncer

Este signo é um dos que mais guardam os detalhes do seu passado e, entre eles, muitos segredos. Pode não parecer, mas o canceriano é conservador e isso também influencia a capacidade de se apegar a sentimentos e acontecimentos, deixando-os vivos em sua memoria, mas sem dar uma palavra sobre eles. Muitas vezes o canceriano busca proteger seu intenso lado emotivo e sentimental ao ocultar o que sente.

Escorpião

Por trás da frieza que muitos escorpianos podem demonstrar, existe sensibilidade e fortes questões emocionai que são protegidas a sete chaves. Este signo atrai acontecimentos misteriosos e sua personalidade também possui lados ocultos que as pessoas somente decifram quando ele permite. A introspecção das pessoas de Escorpião guarda sua intimidade de forma profunda e intensa – como tudo o que eles fazem.

Capricórnio

O capricorniano é honesto com muitas coisas, mas possui um mundo interior profundo que guarda emoções e sentimentos que ele não expressa facilmente. Este signo é mestre em guardar segredos sobre si mesmos porque sua natureza interior constrói barreiras difíceis de serem quebradas, mesmo com pessoas de confiança. Ele tenta sempre agir com sabedoria e autocontrole, mas pode aprisionar dentro de si questões sentimentais importantes.

Peixes

O pisciano é profundamente conectado ao seu mundo interior e muitas vezes usa disfarces que falam sobre ele, mas apenas superficialmente. Ele compreende que nem sempre as pessoas o entendem e que sua sensibilidade ou capacidade de perdoar podem deixá-lo vulnerável quando são reveladas a quem não tem boas intenções. Por isso, muitos deles guardam segredos importantes e podem até optar pela passividade, o que traz frustrações.