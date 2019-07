Nova versão beta do WhatsApp revela futuros recursos do aplicativo de mensagens

Uma nova versão beta do WhatsApp revelou futuros recursos do aplicativo de mensagens. De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma já trabalha em várias novidades. Confira:

Notificação

A plataforma notificará quando houver problemas para fazer o download de mensagens usando um alerta fixo, sugerindo a atualização do aplicativo. Veja:

Edição de foto

Foi relatado anteriormente um novo Quick Media Edit (Edição rápida de mídia), nas plataformas iOS e Android. Na versão 2.19.80.16, ele está disponível para testadores. A novidade deve ser ativada em breve.

Notificações

A plataforma trabalha para implementar a visualização de mensagens de voz em notificações por push. O recurso ainda não está disponível e será liberado em breve. Confira como:

I leave this here. Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS. It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO

WhatsApp Business

O WhatsApp Business (versão para empresas) beta para iOS 2.19.80.5 também está disponível e agora você pode enviar respostas rápidas com anexo de mídia.

O aplicativo removeu a possibilidade de copiar, salvar e exportar a foto do perfil de contatos na atualização 2.19.60.

No entanto, foi identificado que ainda era possível salvar utilizando os atalhos do 3D Touch no Iphone. Em nova atualização, a função foi totalmente removida.

On WhatsApp Messenger and Business for iOS you can still save profile pictures, using 3D Touch!

Thanks @Mahmoudzitani for the suggestion!

I'm sure WhatsApp will remove this shortcut soon, after this post 😅 and I still don't know why they want to disable this feature. pic.twitter.com/82luVfqkyO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 17, 2019