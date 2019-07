Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco no final de julho

O último fim de semana de julho chegou, mas ainda pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Sexta-feira de energias positivas no trabalho e de receber o que procura. Lembre-se de não carregar os problemas de outras pessoas, é melhor ficar de fora e manter a sua paz de espírito.

Você acaba faz pagamentos atrasados. Férias curtas são planejadas. Você compra móveis para sua casa ou decide fazer mudanças. Você terá sorte com os números 04, 21 e 67, tente combiná-los com sua data de nascimento.

Neste domingo você terá muita intuição; reflita e peça ajuda a sair de situações ruins. No amor você vai continuar muito bem com o seu parceiro. Enquanto o ariano solteiro encontrará um amor do signo de Leão ou Virgem que será muito compatível.

Touro

Você receberá uma inesperada surpresa e sentirá uma energia muito positiva para superar qualquer problema pessoal que possa surgir. Lembre-se de que seu signo é a Terra, o que o torna muito forte diante de qualquer adversidade, então aproveite o momento para ser feliz.

Tenha cuidado com a insônia, porque você costuma colocar sua mente para trabalhar antes de dormir e isso rouba seu sono; melhor tentar relaxar e descansar.

Tenha cuidado com o álcool e alimentos que podem alterar sua digestão ou fazer mal. Seus números da sorte são 03, 08 e 22. Você terá três dias de sorte e deve aproveitar.

Tente usar a cor vermelha para multiplicar sua sorte. Você receberá convites para sair, visitar pessoas e realizará assuntos legais a seu favor.

Gêmeos

Esta sexta-feira haverá muita pressão no trabalho e você pode enfrentar alguns contratempos em sua vida pessoal.

Se estiver passando por um fluxo de energia muito negativo, será melhor manter a calma e ter cuidado com seus comentários para que eles não causem problemas o futuro, particularmente com o seu parceiro romântico.

Você receberá um convite para um casamento. Alguém de Áries ou Capricórnio irá procurá-lo para um relacionamento e este será o momento ideal para aceitar e desfrutar de uma nova fase.

Você só tem que ser mais disciplinado em seus projetos e pensar em seu futuro. Seus números da sorte são 04, 11 e 80. Se você está de férias não se esqueça de aproveitar esses dias com sua família ou parceiro, é hora de se divertir ao máximo.

Câncer

Durante este final de semana, você desfrutará de muitas alegrias. Um novo amor pode entrar em sua vida e, por ser o primeiro signo de água, você estará mais apaixonado do que qualquer outro signo.

Nesta sexta-feira você terá algumas reuniões de trabalho e, graças à sua criatividade, será hora de expressar opiniões e aplicar algumas mudanças nos projetos. Um amigo irá procurá-lo para convidá-lo para uma viagem. Cuide de problemas estomacais e coma uma dieta mais saudável.

Embora você seja uma pessoa que não pode ficar parada e acostumada às mudanças, é melhor que você busque pensar no futuro. Seus números da sorte são 02, 17 e 66. Você terá três dias para fazer ajustes em seu trabalho e vida pessoal. Você receberá um convite para um novo emprego e poderá receber um animal de estimação em sua casa.

Leão

Ao seu redor haverá energias muito boas nesta sexta-feira e você pode receber uma surpresa ou um novo amor. Se chegar dinheiro extra, prefira gastar com você mesmo. Você irá festas para celebrar e receberá intensas amostras de afeto.

Tente relaxar mais em questões de amor e não seja tão controlador com seu parceiro; este pode ser um fim de semana tranquilo de reconciliação. O leonino solteiro terá três dias de paixão e os signos mais compatíveis serão Áries e Libra.

Você terá sorte no sábado com os números 11, 20 e 90, tente combiná-los com sua data de nascimento. Aceite oportunidades de estar em família.

Virgem

No amor, você pode enfrentar energias complicadas; tenha mais paciência e tolerância com seu parceiro e seus entes queridos.

Não caia em provocações, lembre-se de que seu signo é muito rigoroso consigo mesmo e com os outros; aprenda a relaxar.

Sexta-feira de muito trabalho ou reuniões com seus chefes para discutir mudanças de emprego. Você se prepara para uma viagem em breve. Mantenha o exercício ou outros hábitos que ajudem a liberar o estresse.

Cuidado com o álcool e lembre-se de controlar mais esse aspecto. Você terá sorte este 28 de julho com os números 03, 18 e 22. Um amor único e apaixonado do signo Capricórnio ou Peixes será muito compatível.

Libra

Analise bem antes de aceitar uma nova proposta de trabalho, mas lembrem-se de que são tempos de mudanças para melhorar. Você faz cursos e continua se preparando para abrir mais portas no aspecto profissional.

No amor você encontrará pessoas muito compatíveis com você e isso lhe encherá de energias muito boas. Aqueles que têm um parceiro passarão um fim de semana tranquilo. Cuide de problemas de infecção na garganta e tente consultar o seu médico.

Serão três dias de abundancia, por isso aproveite sua sorte com os números 05, 21 e 44. Você verá que terá uma agradável surpresa. Use a cor amarela para melhorar suas energias. Tente superar os ressentimentos do passado; é melhor seguir em frente para alcançar a felicidade.

Escorpião

Serão dias para se reinventar e sair da negatividade. Lembre-se de que você está passando pelo momento de ser feliz; faça uma lista do que te incomoda e tire tudo da sua vida de uma só vez.

Você recebe a proposta uma viagem que será muito divertida. Não seja tão complicado no amor, deixe-se ser amado e não tema a felicidade.

Os solteiros terão um amor muito apaixonado do signo de Áries ou Câncer, que será muito compatível. Não seja mais tão descuidado com a sua saúde e lembre-se de que você precisa ir ao médico para ficar livre de qualquer problema.

Você terá sorte em 27 de julho com os números 06, 14 e 23. Tente ser mais discreto com seu dinheiro para não despertar inveja. Alguém pedirá ajuda com um favor econômico e, se puder, tente ajudá-lo.

Sagitário

Uma ótima proposta para mudar de trabalho está por vir. Aproveita a oportunidade para crescer economicamente.

Será um fim de semana divertido com seus amigos ou parceiro, então aproveite ao máximo, mas sem cair em vícios ou excessos. Algo pode precisar de conserto.

Você decide fazer algumas mudanças para se sentir melhor e não deve hesitar em cuidar de si mesmo da forma que quiser.

Uma viagem pode ajudá-lo a relaxar, mesmo se for curta e com um familiar. Você terá sorte com os números 01, 22 e 78. Tente não esquecer o presente de alguém especial que pdoe estar fazendo aniversário.

Capricórnio

Dias de trabalho ou pressões pessoais. É preciso aprender a resolver os problemas no momento e não pensar muito sobre algo que não tem solução. Se receber dinheiro extra, tente guardá-lo.

Você pode precisar ir ao dentista. Administre melhor seu tempo. Cuide dos problemas intestinais ou do sistema nervoso. Mantenha uma rotina ou hábitos que ajudem a liberar o estresse.

Não fale mais sobre seus planos, tente ser discreto e veja que tudo acontece de forma mais positiva. O capricorniano solteiro terá um amor muito apaixonado do signo de Peixes ou Áries, que será muito compatível. Seus números da sorte são 04, 55 e 71 e domingo é um dia especial para o sucesso.

Aquário

Não negligencie suas responsabilidades no trabalho e tente administrar melhor seu tempo para que as coisas corram como você deseja sem se estressar desnecessariamente.

Um convite para sair com alguém interessante chegará. Você é um dos signos que mais ajuda os outros, mas deve evitar absorver os problemas que não são seus, pois isso pode atrair más energias para sua vida.

Você é visitado e pode receber dinheiro graças a uma venda ou herança. Não seja tão ciumento com o seu parceiro, lembre-se que, se você não pode estar em paz, é melhor passar um tempo sozinho.

Você terá sorte com os números 14, 17 e 21. Este domingo é ideal para ver a natureza, aproveitar e limpar as energias negativas.

Peixes

Fim de semana de diversão com seus amigos e familiares, tente aproveitar ao máximo. No amor, você deve deixar para trás o ressentimento e seguir em frente.

Não desista de ser alguém melhor e também mais saudável. Tudo isso ajudará a se sentir mais animado e irá melhorar o seu humor. Seus números da sorte são 17, 23 e 60. Tente usar mais o branco para ter mais abundância. Tenha muito cuidado nas ruas para evitar acidentes ou perdas.

Você pode decidir adotar um animal de estimação e compra móveis ou reorganiza sua casa para que a energia flua melhor. Os piscianos solteiros receberão um novo amor do signo de Gêmeos ou Virgem, pessoas que serão muito compatíveis.