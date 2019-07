Barbie comemora 60 anos com festa gratuita no Parque Villa-Lobos, em São Paulo

De princesa a astronauta, não há barreira que a Barbie não tenha ultrapassado ao longo de seus 60 anos. E para celebrar essa história, a marca promove a Festa da Barbie no Parque, um dia de comemoração com diversas atividades, workshops e brincadeiras gratuitas para toda família – incluindo os pets. A grande comemoração será neste sábado, 27, no parque Villa-Lobos, em São Paulo. A entrada é franca.

Festa celebra aniversário de 60 anos da boneca mais famosa do mundo / Divulgação/Barbie

Leia também:

Stranger Things: Millie Bobby Brown passou mal em cena: ‘Já deu pra mim’

Globoplay libera primeiro episódio de Pretty Little Liars: The Perfectionists por 48 horas

O evento contará com oficinas de jardinagem e de massinha para as crianças, espaço de leitura, tenda de brincadeiras com os lançamentos da marca, circuito de esportes com bikes e uma área exclusiva para fotos com painel especial, looks e itens exclusivos – todos inspirados em seis profissões da Barbie, como astronauta, bombeira, piloto, jornalista, atleta e candidata.

Os amigos pets também ganharão um espaço na Festa da Barbie no Parque. Em parceria com a ONG Cão sem Dono e as marcas Pupee e Petlove, a boneca promove uma ação de adoção de cachorros. Além disso, todos os visitantes peludos da área poderão se divertir no circuito exclusivo de "agility", que terá túnel, escala e outros itens.

As atividades ocorrerão das 9h às 16h.

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel / Divulgação/Barbie

Festa da Barbie no Parque – #Barbie60

Quando: Sábado, 27 de julho, das 9h às 16h

Onde: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Esplanada