Hamburgueria em São Paulo lança linha de lanches inspirados em O Hobbit

O livro clássico de J. R. R Tolkien, O Hobbit, será relançado pela editora HarperCollins em parceria com a loja Nerdstore. Para comemorar a edição, ambos se juntaram à hamburgueria paulistana Tradi, situada no bairro da Vila Nova Conceição, na Zona Sul, para criar quatro lanches temáticos, no estilo medieval-fantástico que marca o universo Tolkien.

LEIA MAIS:

Aproveite a última oportunidade de ver Tarsila do Amaral de graça no Masp

Os itens especiais ficarão no cardápio do restaurante até 22 de agosto, e também poderão ser pedidos pelo delivery da Tradi. Todos saem pelo preço de R$ 39.

Confira os hambúrgueres abaixo:

MIRKWOOD: opção vegana da promoção, traz pão sem ingredientes animais, cogumelo salteado, tomate cereja, hambúrguer vegano de grão de bico e rúcula;

EREBOR: feito com pão brioche, queijo feta, carne de porco, hambúrguer e um inusitado barbecue de blueberry;

O CONDADO: também com pão brioche, tem hambúrguer de frango empanado, bacon, molho de iogurte com pepino e alface americana;

UM ANEL: pão branco, geléia de pimenta, bacon, hambúrguer e um anel de mussarela empanada. Cuidado: se o lanche for algo como o famoso Anel da saga, você pode querer pedir mais!

Sobre o livro

A reedição "O Hobbit – Edição Exclusiva Em Tecido Com Sobrecapa" está à venda por R$ 69,90, e foi produzido pela parceria entre a HarperCollins e a Nerdstore. O livro tem 336 páginas, e acabamento de capa dura em tecido.