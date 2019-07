Samsung anuncia novo Galaxy A80 no Brasil por R$ 3,5 mil

O novo Samsung Galaxy A80 teve o lançamento confirmado no Brasil. A comercialização do smartphone será iniciada a partir de 5 de agosto.

Como destaque, ele vem com uma câmera tripla que gira e terá custo no mercado nacional de R$ 3.499. Confira a ficha técnica do novo aparelho:

O smartphone conta com apenas um conjunto de câmeras na traseira (48 MP + 8 MP + Time-of-Flight). Um vídeo trailer também foi liberado pela empresa:

Whether you are taking a selfie with a giraffe or capturing fireworks at night, #GalaxyA80 ’s rotating triple camera module helps you capture the world as you see it https://t.co/lYKJSy0LUK pic.twitter.com/87UJ1Dhdri

— Samsung Electronics (@Samsung) July 22, 2019