Os signos que podem esconder seus problemas do parceiro

Alguns signos do zodíaco tendem a ser mais silenciosos quando o assunto é lidar com os problemas, podendo esconder assuntos complicados até mesmo dos parceiros.

Confira se você está nesta lista:

Touro

Muitas vezes o taurino é reservado e pode se fechar ainda mais quando se sente magoado ou injustiçado. Sua teimosia também impede de conversar com o outro sobre problemas que o façam parecer débil. Ele sempre pensa bastante e leva tempo para que possa tentar resolver algo sem explodir de raiva.

Libra

O libriano odeia o confronto direto e usa o silêncio para avisar o outro de que algo está errado ou ele está zangado. É uma forma de manipulação, mas ele usa a distância e não revela abertamente seus problemas para atrair uma resolução sem precisar tomar tanto a iniciativa – algo que pode ter o efeito contrário e gerar muita tensão no relacionamento.

Aquário

O aquariano pode não gostar muito de lidar com assuntos emocionais até deles mesmos. Portanto, ele pode calar tanto para mostrar seu descontentamento ou simplesmente porque não sente que este é o momento de se abrir. Dificilmente ele será claro sobre o quanto está chateado e tende a responder com o silêncio mesmo quando é questionado sobre o problema.

Peixes

O pisciano tende guardar para si suas dores, especialmente se está lidando com um problema doloroso que tenha a ver com o próprio relacionamento ou parceiro. Este signo nem sempre encara os conflitos buscando uma resolução e pode esperar que as coisas se acalmem com o tempo, o que nem sempre funciona e os faz sofrer sozinhos.