Neve dos brasileiros: Interesse por Bariloche cresce 38% para férias de julho

Bariloche está se tornando a cidade querida dos brasileiros para as férias de inverno. De acordo com levantamento do site Decolar, houve aumento de cerca de 38% nas viagens de brasileiros à cidade argentina.

Além disso, o destino subiu 8 posições no ranking do período. No ano passado, Bariloche estava em 14º lugar na preferência para as férias de julho e saltou para 6º em 2019.

"Bariloche se tornou uma ótima alternativa para quem busca um local com neve durante as férias do meio do ano. É um destino próximo e acessível para grande parte dos brasileiros”, explica Alexandre Moshe, diretor-geral do Decolar.

“Além de ser um ótimo destino para casais, famílias e amigos, também é uma excelente opção para ir com crianças, aproveitando a pausa escolar", ressalta.

Oportunidade de mercado

Compreendendo a tendência do período e para que a experiência na cidade argentina seja ainda mais completa, o Decolar fretou aeronaves e lançou, recentemente, voos charter diretos para Bariloche, saindo semanalmente de São Paulo até o dia 10 de agosto, revelou em comunicado.

