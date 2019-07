Os signos que mais exigem paciência no relacionamento

Alguns signos do zodíaco não são fáceis de lidar devido a sua intensidade ou caráter forte, exigindo muita paciência das pessoas ao redor e especialmente daquelas que que se relacionam romanticamente.

Confira quais são:

Áries

O ariano dificilmente possui um humor estável e pode ser muito conflitante. A crítica está muito presente em sua vida e podem ser facilmente direcionada ao parceiro nas horas mais inoportunas. A impulsividade também faz com que eles precisem pedir desculpas constantemente.

Gêmeos

O geminiano pode ser imprevisível e mudar de uma hora para a outra, o que confunde bastante as pessoas que se relacionam com ele. É possível que este signo tenha dificuldade em assumir o compromisso e exige muita paciência quando o assunto é achar tempo para o relacionamento entre as suas prioridades – que são muitas.

Escorpião

As emoções intensas do escorpiano não só afetam, como também podem ser usadas para manipular o parceiro, que se sentirá na defensiva. Este signo é sensível e não consegue sentir nada pela metade, portanto, seus relacionamentos são preenchidos por momentos de muitas emoções – negativas ou positivas.

Peixes

O pisciano é um signo de muitos sentimentos e emoções, que pode ser muito apaixonado, mas também muito rancoroso e até vingativo. Não é difícil ferir um pisciano e sua reação ao ser machucado pode trazer muitos conflitos, uma vez que ele se fecha e nem sempre se abre para chegar a uma solução dos problemas – não pelo menos sem fazer um grande drama.