Estes 2 sinais nas mãos e nos pés podem indicar que você está passando por uma deficiência de vitamina B12

Não é de hoje que as pessoas passaram a se preocupar com a falta de vitamina B12. Muitas condições foram ficando mais evidentes com a alimentação pouco balanceada que boa parte da população ocidental vem levando nos tempos modernos.

Os altos índices de obesidade e o número crescente de diabéticos do tipo 2 são apenas algumas da complicações do estilo de vida que levamos. Acompanhado de péssimas escolhas nutricionais também vem as deficiências minerais.

Estilo de vida vegano requer cuidados em relação à vitamina

Em contrapartida, o número de adeptos de dietas veganas e vegetarianas cresceu significativamente na última década. Segundo uma pesquisa do IBOPE de 2018, no Brasil, 14% da população se declarou vegetariana, o dobro do encontrado em um estudo de 2012.

De acordo com o jornal britânico Express, esse estilo de vida – comprovadamente saudável -, leva as pessoas a tomarem cuidados distintos das pessoas que usufruem de uma dieta onívora. E, é aí que a deficiência de vitamina B12 pode atrapalhar a vida de muitos.

Isso porque, segundo a revista de Saúde da Universidade de Harvard, seres humanos adultos necessitam de 1,5 micrograma de Vitamina B12 e as principais fontes são de origem animal.

Os principais sintomas de deficiência de vitamina B12 são:

Cansaço

Fatiga após pouca atividade física

Palpitações no coração

Dores de cabeça

Apetite reduzido

Língua ou boca inflamadas

Como diferenciar de outros problemas de saúde?

Reprodução/ pixabay

Apesar de bem genéricos, a publicação apresenta dois sinais que podem bater o martelo em relação à falta da vitamina no corpo: dores em terminações nervosas nos pés e mãos podem ser comuns em pessoas com essa condição.

O Express explica que isso é conhecido como Neuropatia de vitamina B12. Ela inda pode causar perda de memória, dificuldade de concentração, depressão e confusão. As dores podem ser como ‘picadas’ nos nervos de mãos e pés, ou algo parecido com um formigamento.

Se você ingere as quantidade correta, mesmo assim, pode sofrer de deficiência. Um médico deve ser consultado para indicar qual o melhor tratamento.