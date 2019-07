Dieta low carb ajuda no tratamento do diabetes tipo 1 e 2, revertendo o quadro em alguns casos

Recentemente surgiu mais uma evidência científica comprovando a eficácia da estratégia no combate ao diabetes. Trata-se de estudo clínico realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados e Unidos, com 16 homens e mulheres com síndrome metabólica.

O objetivo da análise, publicada no Journal of Clinical Investigation Insight, era mostrar o que acontece com pessoas obesas portadoras da síndrome quando aderem a uma dieta com baixo número de carboidratos.

Após 4 semanas de prática alimentar low carb, mais da metade dos participantes (cinco homens e quatro mulheres) conseguiu reverter o quadro. Lembrando que as dietas continham calorias para manter o peso estável.

A grande dúvida desse estudo e de outras análises com objetivos semelhantes é saber se a restrição de carboidratos está diretamente ligada à melhoria no quadro do diabetes, ou se diz respeito apenas a um efeito colateral da perda de peso proporcionada pela dieta low-carb.

O estudo da Universidade de Ohio trouxe mais evidências para mostrar que a restrição modesta de carboidratos é suficiente para reverter a síndrome metabólica e suas decorrências.

FONTE: Associação Brasileira Low Carb (ABLC)