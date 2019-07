Depois de hambúrgueres veganos, fast foods fecham contratos com ovos à base de vegetais

Depois das façanhas dos hambúrgueres à base de plantas na bolsa de valores e também os contratos com grandes marcas de fast food, um novo produto vegano pode estar chegando ao mercado da comida rápida.

Estamos falando da JUST e o substituto de ovo à base de feijão Moyashi desenvolvido por ela, o JUST Eggs. Segundo noticia o sítio canadense da rede de TV CNBC, a fabricante é a primeira a fechar contrato com uma rede de fast food, a Tim Hortons.

Pouco conhecidos no Brasil, a rede passará a servir desjejum vegano e outras opções para as pessoas que deixaram de lado os produtos animais. O restaurante já indicava a tendência no começo deste ano, quando passou a fornecer os hambúrgueres da Beyond Meat.

Reprodução/ Just

Infelizmente, os produtos da JUST ainda não chegaram ao Brasil. A assessoria da empresa divulga que nos próximos meses a marca passará por uma expansão global. No momento, os produtos já são vendidos nos Estado Unidos, China, Hong Kong e Singapura.

No Canadá, no entanto, de acordo com a Associação de Produtos à Base de Plantas, substitutos de ovos feitos de matérias vegetais chegou a 6 milhões de dólares somente em abril de 2019.

Outro dado que chama a atenção é que a companhia triplicou o número lojas que passaram a comercializar os produtos do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019.