Adolescente que pula café tem mais tendência a engordar

Pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) com financiamento da Fapesp mostrou que adolescentes que não tomam café da manhã têm mais chances de desenvolver obesidade.

O estudo analisou comportamentos de jovens no Brasil e na Europa, como duração de sono e pular refeições, e revelou que pular o café da manhã é o comportamento que mais gerou alteração nos indicadores de perda e ganho de peso, como o IMC (Índice Massa Corporal) e a circunferência abdominal, mesmo com uma rotina de sono saudável.

Pular o café gerou um aumento médio de 1,2 kg no IMC das meninas e 1,7 kg, em meninos do grupo que tem uma rotina de sono saudável –dormir 8h ou mais. A circunferência abdominal também mostrou aumento de 2 cm em meninas e 3,2 cm, em meninos.

Segundo a pesquisadora da USP e coordenadora do estudo Elsie Forkert, isso ocorre porque “ao pular o café da manhã, o adolescente deixa de ter uma alimentação saudável, com laticínios, frutas e cereais, e faz mais escolhas menos nutritivas nas cantinas e lanchonetes das escolas”. Elsie ainda afirma que os adolescentes pulam o café em pelo menos 20% dos dias e avisa: “Esse hábito é maior entre as meninas, devido à ideia de que não comer leva ao emagrecimento”.