Game 'The Church in the Darkness' chega ao PS4 em 2 de agosto

O game The Church in the Darkness chega para PlayStation 4 (PS4) no dia 2 de agosto. Em comunicado, a Sony revelou detalhes da novidade.

O título é um jogo feito para ser jogado várias vezes, devido ao seu conteúdo gerado processualmente e pela sua narrativa que em constante mudança.

The Church in the Darkness se passa em um culto religioso nos anos 70, uma época onde as pessoas buscavam novas sociedades, e algumas vezes esses grupos acabavam em tragédia.

“Nosso grupo se chama The Collective Justice Mission, e se mudaram para a América do Sul para construir uma utopia socialista na selva. O interessante é que a personalidade do líder do culto muda sempre que inicia um novo jogo”.

“Todas as escolhas que fizer durante o game fazem parte do nosso sistema para determinar como tudo acabará, e vários finais possíveis existem".

"Para ajudar os jogadores a explorarem as várias possibilidades, criamos as telas de “Finais” que permitem ver o que já foi destravado até então”. Confira trailer para PS4:

